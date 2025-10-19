قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
محافظات

الدقهلية: تحرير 22 مخالفة في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز

همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استمرارا للاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت اليوم بالمرور على عدد من المخابز في حملة رقابية مفاجئة على 30 مخبزا، وأكد أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء مؤقت، بل هي خطة مستمرة للتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، وشدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، وأن الحملات ستستمر بشكل مكثف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين يستغلون الدعم لتحقيق مكاسب شخصية.


 فيما شن فريق الرقابة من إدارة التفتيش والمتابعة ومديرية التموين، حملة مفاجئة على مخابز في عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه أصحابها.

استهدفت الحملة التفتيشية، المرور علي المخابز بمراكز، بلقاس، شربين، المنصورة، وتم تحرير 22 محضر ما بين نقص وزن بلغت في بعض الحالات 32 جرام وتصرف في كميات دقيق بلغت 279 شيكارة، شملت الحملة قرى الكوم الاحمر، الصفصافي الرملة مركز بلقاس، منشأة النصر، كفر شريف، كفر الاطرش ابو سيد احمد ابو زاهر العيادية موسى شكري الألف بمركز شربين، طرانيس البحر والبرامون مركز المنصورة.

شارك في الحملة  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، والدكتور اسماعيل تركي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

الدقهلية محافظ تموين حملة

