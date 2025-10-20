ضحية أتوبيس الدقهلية: اتمنعت أركب .. ولما روّحت محدش عرف اللي حصل

روى عم فوزي، أحد ضحايا واقعة أتوبيس الدقهلية، تفاصيل ما حدث معه، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 74 عامًا، وكان في طريقه للعودة إلى منزله بعد توقيع الكشف الطبي، قبل أن يتعرض لموقف صعب مع الكمسري.

محاولة ركوب الأتوبيس

وقال عم فوزي، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إنه حاول ركوب الأتوبيس لكن الكمسري منعه من الصعود، مضيفًا: "الكمسري اتعرض لي ومنعني أركب، وفضلت ماشي ورا الأتوبيس وأنا بطري عليه"، في إشارة إلى أنه كان يسير بصعوبة خلف المركبة.

وأضاف أنه أثناء عودته، عرض عليه أحد سائقي التاكسي المساعدة، قائلاً: "واحد بتاع تاكسي قالهم هاتوه هروحه، وفعلاً وصلني البيت".

وأشار عم فوزي إلى أنه يعيش مع أسرته المكونة من ولد وثلاث بنات، قائلاً: "لما روّحت ما اتكلمتش مع حد ولا قلت لحد اللي حصل، وبعد العشاء لقيت الناس جاية البيت بيسألوا عليّ وبيقولوا لعلي ابني أبوك عامل إيه؟"، في إشارة إلى تداول الواقعة وانتشارها بين الأهالي.

انتشار الواقعة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رواية عم فوزي، معربين عن استيائهم من الواقعة ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز ضد كبار السن، مؤكدين ضرورة احترام الإنسانية قبل أي شيء.