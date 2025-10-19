قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عم فوزي يروي القصة الكاملة لسقوطه من أتوبيس الدقهلية: الكمسري زقني والأتوبيس مشي

برنامج تفاصيل
برنامج تفاصيل
رنا عبد الرحمن

كشف المواطن عم فوزي، البالغ من العمر 74 عامًا، عن تفاصيل الحادثة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والمعروفة إعلاميًا بـ واقعة أتوبيس الدقهلية، بعدما أثارت تعاطفًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بسبب المقطع المصور الذي أظهر سقوطه أثناء صعوده الأتوبيس.

وقال عم فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه كان في طريقه لحضور جلسة علاج لعينيه من المياه البيضاء، كعادته كل شهر، موضحًا:

«كنت رايح أتابع الجلسة، وبعد ما خلصت، روحت أركب الأتوبيس، مسكت الباب وأنا بطلع، لكن الكمسري زقني، فوقعت على وشي، والأتوبيس مشي وسابني».

وأضاف أنه شعر بصدمة كبيرة من الموقف، مشيرًا إلى أن بعض المارة حاولوا الاطمئنان عليه بعد سقوطه، وقال:

«الناس جم يسألوني لو حاسس بحاجة، وقفوا تاكسي وخدوني على البيت، وما قلتش لحد من ولادي في الأول، قلت الموقف عدى».

وأوضح عم فوزي أنه يعيش مع نجله وثلاث بنات، وأنه لم يكن يعلم أن أحد المارة قام بتصوير الواقعة، مضيفًا:

«بعد صلاة العشاء جالي جاري وسأل ابني: أبوك كويس؟ وكان معاه فيديو الواقعة ساعتها بس عرفوا اللي حصل».

وأعرب عم فوزي عن حزنه من تصرف بعض الناس الذين لم يتوقفوا لمساعدته بعد سقوطه، قائلًا بأسى:

«زعلت من الناس اللي سابوني ومشوا بعد ما وقعت، ولا حد فكر يوقف يطمن علي، يمكن كان يحصل لي حاجة».

واختتم حديثه بالتعبير عن شكره لكل من تعاطف معه بعد انتشار الفيديو، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تكون قصته رسالة إنسانية تذكر الجميع بأهمية الرحمة والتعاون ومساعدة كبار السن في المواقف المشابهة.

