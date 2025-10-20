صاحب واقعة أتوبيس الدقهلية: اتزقيت فوقعت على وشي والناس سابوني ومشيوا

كشف الحاج فوزي، البالغ من العمر 74 عامًا، عن تفاصيل الواقعة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والمعروفة إعلاميًا بـ"حادثة أتوبيس الدقهلية".

بداية الواقعة

وقال عم فوزي في حديثه لبرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: "كنت رايح أتابع جلسة علاج المياه البيضاء على عيني، ودي جلسة بعملها كل شهر، وبعد ما خلصت روحت أركب الأتوبيس، مسكت الباب وأنا طالع، لكن الكمسرى زقّني، فوقعت على وشي، والأتوبيس مشي وسابني".

وأضاف: "بعد ما وقعت، ناس حاولوا يطمنوني ويسألوني إذا كنت حاسس بحاجة، ووقفوا تاكسي وخدوني على البيت، لكني ما قلتش لحد في البيت، قلت خلاص الموقف عدى".

وتابع عم فوزي قائلاً: "بعد صلاة العشاء، جه جار لابني وقال له: (أبوك كويس؟)، ووراه فيديو عن اللي حصل، وساعتها بس عرفت إن في حد صورني".

تصرف بعض المارة

وأعرب عم فوزي عن حزنه من تصرف بعض المارة قائلًا: "زعلت إن الناس سابوني ومشيوا بعد ما وقعت، محدش فكر حتى يقف يطمن عليّ، كان ممكن يحصل لي حاجة وأنا على الأرض".