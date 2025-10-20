الدقهلية .. تشيع جثـ.ـمان الطالب المقتـ.ول على يد صديقه بمركز شربين

شيع أهالى قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية جثمان الطالب زياد السعيد15عاما والذى لقى مصرعه على يد صديقه عقب وصلة" هزار " بينهما، حيث خرج الجثمان من مسجد ابو بكر الصديق بالقرية وسط زغاريد ودموع حيث زين النعش بالبالونات والزهور.



وانهارت والدته وظلت تنادى عليه " زينة الشباب يا زياد سيبتنى ليه يا حبيبى".



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة شربين بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 15 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الرأس، نتيجة اعتداء من زميل له باستخدام "مفك".

و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسماع أقوال الشهود تبين وقوع مشادة بين الطالبين تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما وبدعى محمد حاتم16عاما قام بطعن صديقه بالمفك مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة.