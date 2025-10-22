قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات أو تشابكات تعوق استكمال المشروعات الجارية.

وذلك بحضور العميد أحمد مؤنس قائد مركز القيادة التخصصي، وممثلي مكتب دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة.

محافظة سوهاج

وذلك إلى جانب ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، ووحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، وممثلي شركات الغاز، والاتصالات، والكهرباء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة، حيث تمت مناقشة المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة بالفعل، ومنها الوحدات الصحية، ومكاتب البريد، ومجمعات الخدمات، ومراكز الشباب، ومراكز تنمية الأسرة والطفل.

وذلك إلى جانب المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها بعد، والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل قطاع، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الإسراع بتسليم وتشغيل الوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أسرع وقت، مشددًا على أهمية الانتهاء من مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، لتدخل الخدمة في القرى المستفيدة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماعات تنسيقية بين رؤساء الوحدات المحلية والمرافق الخدمية المختلفة؛ لتسليم المشروعات المنتهية وإنهاء أي تعارضات بين المرافق.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وضمان الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة.

كما وجه المحافظ بسرعة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالريف السوهاجي.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على عقد اجتماع تنسيقي غدا بين مديرية الصحة، والوحدات المحلية، ومكتب دار الهندسة، للانتهاء من إجراءات تسليم وتشغيل الوحدات الصحية المنتهية، مؤكدًا أن محافظة سوهاج تضع مبادرة "حياة كريمة" على رأس أولوياتها باعتبارها مشروعًا قوميًّا غير مسبوق يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القرى والمراكز.

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

