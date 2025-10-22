سوهاج..مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.

والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

محافظة سوهاج

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات "التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة".

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واسترداد كافة قطع الأراضي المرفوض تقنينها.

وشدد على بذل مزيد من الجهد لتخطي المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات نهائيًا.

وأوضح المحافظ أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة بدءًا من 5 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 45 ألفًا و626 طلبًا بنسبة إنجاز 92%.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إقامة عدد من المنشآت الخدمية، من بينها مسجد المرحومة "غادة علي عثمان" على مساحة 175 مترًا مربعًا تبرعًا من والدها بقرية بني هلال بمركز المراغة، ومسجد "الحي القيوم" على مساحة 221 مترًا مربعًا تبرعًا من أحد المواطنين بقرية الحريزات الشرقية بمركز المنشاة، بالإضافة إلى إقامة سور حول مدافن الأقباط الأرثوذكس بقرية الجريدات التابعة لمركز طهطا.

كما وجه المحافظ بالالتزام بالتوجيهات الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة الحياد التام والنزاهة الكاملة من جانب جميع الأجهزة التنفيذية، سواء بالوحدات المحلية أو المديريات الخدمية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفي إطار الاستعدادات لفصل الشتاء، كلف المحافظ بتوفير الزي الشتوي الموحد لعمال النظافة وتوزيعه خلال شهر نوفمبر المقبل، ومراجعة مخرات السيول بنطاق المحافظة، ورفع أية تراكمات أو عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار والسيول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ بتوفير شاشات عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير في الساحات العامة الكبرى بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، على أن يتم تحديد أماكن الشاشات والاستعدادات خلال الأسبوع الجاري.

وكلف المحافظ كذلك بحصر جميع المناطق المقامة على أراضي طرح النهر، والتي قد تتعرض للغمر أو التلف، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، مع المتابعة المستمرة لمخرات السيول.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من توافر أمصال الكلب بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتكثيف حملات مكافحة الحيوانات الضالة بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة للانتهاء من الطلبات الخاصة بتوفير احتياجات المحافظة من عمال النظافة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة قطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.