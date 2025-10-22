قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج..مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.

والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

محافظة سوهاج

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات "التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة".

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واسترداد كافة قطع الأراضي المرفوض تقنينها.

وشدد على بذل مزيد من الجهد لتخطي المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات نهائيًا.

وأوضح المحافظ أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة بدءًا من 5 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 45 ألفًا و626 طلبًا بنسبة إنجاز 92%.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إقامة عدد من المنشآت الخدمية، من بينها مسجد المرحومة "غادة علي عثمان" على مساحة 175 مترًا مربعًا تبرعًا من والدها بقرية بني هلال بمركز المراغة، ومسجد "الحي القيوم" على مساحة 221 مترًا مربعًا تبرعًا من أحد المواطنين بقرية الحريزات الشرقية بمركز المنشاة، بالإضافة إلى إقامة سور حول مدافن الأقباط الأرثوذكس بقرية الجريدات التابعة لمركز طهطا.

كما وجه المحافظ بالالتزام بالتوجيهات الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة الحياد التام والنزاهة الكاملة من جانب جميع الأجهزة التنفيذية، سواء بالوحدات المحلية أو المديريات الخدمية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفي إطار الاستعدادات لفصل الشتاء، كلف المحافظ بتوفير الزي الشتوي الموحد لعمال النظافة وتوزيعه خلال شهر نوفمبر المقبل، ومراجعة مخرات السيول بنطاق المحافظة، ورفع أية تراكمات أو عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار والسيول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه المحافظ بتوفير شاشات عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير في الساحات العامة الكبرى بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، على أن يتم تحديد أماكن الشاشات والاستعدادات خلال الأسبوع الجاري.

وكلف المحافظ كذلك بحصر جميع المناطق المقامة على أراضي طرح النهر، والتي قد تتعرض للغمر أو التلف، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، مع المتابعة المستمرة لمخرات السيول.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من توافر أمصال الكلب بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتكثيف حملات مكافحة الحيوانات الضالة بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة للانتهاء من الطلبات الخاصة بتوفير احتياجات المحافظة من عمال النظافة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة قطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

هاني عبد السميع

قيادي بمستقبل وطن: تصريحات الرئيس السيسي في بروكسل أكدت دور مصر في حماية أمن أوروبا

الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي

أمين تنظيم الجيل: القمة المصرية الأوروبية تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية

النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب،

وكيل مشروعات النواب: التمويل غير المصرفي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد