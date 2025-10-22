قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
محافظات

طب سوهاج تحصد المركز 11 في تدريب أطباء الامتياز على منصة Incision Academy

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تحقيق كلية الطب البشري المركز الحادي عشر بين كليات الطب المصرية في تدريب أطباء الامتياز عبر منصة Incision Academy، على بنك المعرفه المصري ضمن مشروع التدريب الإلزامي الذي تنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير مهارات الأطباء حديثي التخرج.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" على حرص الجامعة على دعم كافة البرامج التي تساهم في رفع كفاءة خريجيها وتزويدهم بالمهارات العملية الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية ان الكلية استقبلت لجنة المتابعة والدعم من المجلس الاعلي للجامعات الخاصة ببرنامج التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز.

والتي جاءت لمتابعة تنفيذ البرنامج داخل الكلية، والاطلاع على جودة التدريب العملي بالأقسام المختلفة، مشيراً الي أن الكلية تمتلك بنية تدريبية متميزة تشمل معامل المهارات الإكلينيكية والمستشفيات الجامعية المجهزة بأحدث الأجهزة، مما يضمن توفير بيئة تدريبية مثالية للأطباء.

كما أكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات تمثل الركيزة الأساسية في تدريب أطباء الامتياز، حيث توفر فرصًا عملية ميدانية متكاملة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

وتطوير بيئة التدريب باستمرار لضمان حصول الأطباء على أفضل تدريب عملي ممكن يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، مدير برنامج تدريب أطباء الامتياز بالكلية، أن تحقيق هذا الترتيب المتقدم جاء نتيجة لجهود متواصلة من فريق البرنامج وأطباء الامتياز أنفسهم، مؤكدة أن الكلية تطبق البرنامج وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال الدمج بين المحاضرات الإلكترونية، والتدريب العملي، والمتابعة المستمرة للأداء، بهدف الارتقاء بمستوى التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

ضمت اللجنه الدكتورة سهير قاسم استاذ امراض باطنه بجامعة اسيوط، والدكتوره ناهد مخلوف استاذ الامراض المتوطنه بجامعة اسيوط وتضمنت الزيارة لقاء مع لجنة تدريب اطباء الامتياز بالكلية وايضاً لقاء مفتوح مع طلاب الامتياز من الدفعتين الدفعة ٣٠ والدفعة ٣١ طب للوقوف على مدى استفادتهم من التدريب.

