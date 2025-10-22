طب سوهاج تحصد المركز 11 في تدريب أطباء الامتياز على منصة Incision Academy

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تحقيق كلية الطب البشري المركز الحادي عشر بين كليات الطب المصرية في تدريب أطباء الامتياز عبر منصة Incision Academy، على بنك المعرفه المصري ضمن مشروع التدريب الإلزامي الذي تنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير مهارات الأطباء حديثي التخرج.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" على حرص الجامعة على دعم كافة البرامج التي تساهم في رفع كفاءة خريجيها وتزويدهم بالمهارات العملية الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية ان الكلية استقبلت لجنة المتابعة والدعم من المجلس الاعلي للجامعات الخاصة ببرنامج التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز.

والتي جاءت لمتابعة تنفيذ البرنامج داخل الكلية، والاطلاع على جودة التدريب العملي بالأقسام المختلفة، مشيراً الي أن الكلية تمتلك بنية تدريبية متميزة تشمل معامل المهارات الإكلينيكية والمستشفيات الجامعية المجهزة بأحدث الأجهزة، مما يضمن توفير بيئة تدريبية مثالية للأطباء.

كما أكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات تمثل الركيزة الأساسية في تدريب أطباء الامتياز، حيث توفر فرصًا عملية ميدانية متكاملة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

وتطوير بيئة التدريب باستمرار لضمان حصول الأطباء على أفضل تدريب عملي ممكن يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، مدير برنامج تدريب أطباء الامتياز بالكلية، أن تحقيق هذا الترتيب المتقدم جاء نتيجة لجهود متواصلة من فريق البرنامج وأطباء الامتياز أنفسهم، مؤكدة أن الكلية تطبق البرنامج وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال الدمج بين المحاضرات الإلكترونية، والتدريب العملي، والمتابعة المستمرة للأداء، بهدف الارتقاء بمستوى التدريب وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

ضمت اللجنه الدكتورة سهير قاسم استاذ امراض باطنه بجامعة اسيوط، والدكتوره ناهد مخلوف استاذ الامراض المتوطنه بجامعة اسيوط وتضمنت الزيارة لقاء مع لجنة تدريب اطباء الامتياز بالكلية وايضاً لقاء مفتوح مع طلاب الامتياز من الدفعتين الدفعة ٣٠ والدفعة ٣١ طب للوقوف على مدى استفادتهم من التدريب.