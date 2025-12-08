قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خطوات تنفيذ تعليمات الرئيس بمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة| خبير تربوي يكشفها

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة أن تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة ، يحتاج لخطوات عملية للتنفيذ.

وقال الدكتور عاصم حجازي ، أن الغش في الامتحانات مشكلة خطيرة تهدد المنظومة التعليمية ولكنها في الوقت ذاته مشكلة معقدة تتداخل فيها عوامل عديدة وهو ما يجعل مواجهتها أمرا بالغ الصعوبة .

وأعلن الدكتور عاصم حجازي في بيان له ،  الخطوات المقترحة لمكافحة مشكلة الغش في الامتحانات بشكل منظومي

 حيث قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي  : يجب أن ننتبه إلى أن الجهود الفردية لمكافحة الغش لن تكون فعالة لذلك لابد من استراتيجية شاملة يشترك فيها جميع الأطراف ذات الصلة لمحاصرة هذه المشكلة والقضاء عليها ، وبشكل عملي يمكن اتخاذ مجموعة من الخطوات تشمل :

  •  تأهيل المعلمين المشاركين في الامتحانات واختيارهم وفقا لمعايير محددة تشمل الحزم والنزاهة الأكاديمية .
  •  تشديد العقوبات المطبقة على المشاركين بأي شكل من الأشكال في أعمال الغش وتطبيق غرامات مالية رادعة على أسر الطلاب المشاركين في أعمال الغش .
  •  تبني حملة قومية لمناهضة الغش تشمل رجال الدين والإعلام ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والشخصيات المشهورة .
  • تحسين المناخ المدرسي والاهتمام بجودة التعليم وتوافر الخدمات التعليمية بالشكل المناسب الذي يلبي احتياجات الطلاب.
  • استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي لمراقبة أعمال الامتحانات واكتشاف الغش .
  •  الاهتمام بالتربية الدينية والأخلاقية وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة الأكاديمية .
  •  تشديد الإجراءات الخاصة بدخول اللجان بالنسبة للطلاب والمعلمين ونقل وتداول أوراق الأسئلة والإجابة .
  • تطوير نظام الأسئلة المتبع في التقييم
  •  الحل الأمثل والذي يمكنه القضاء نهائيا على الغش والتداول هو إعداد بنوك أسئلة وفقا للمعايير العلمية والتي من خلالها يمكن إنتاج صور مختلفة من الأسئلة  ولكنها متكافئة تماما .

توجيهات الرئيس 

جدير بالذكر أنه كان قد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهات رسمية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، شدد خلالها على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبة على من يثبت  تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.

