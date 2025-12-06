أمهات مصر تشيد بتوجيهات الرئيس بالتصدي للغش في امتحانات الثانوية العامة

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء ليضع ملامح واضحة لتطوير العملية التعليمية في مصر، ويتناول عددًا من الملفات الجوهرية التي تمس مستقبل الطلاب والمنظومة ككل.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر في بيان لها أن توجيهات الرئيس تعكس إرادة حقيقية للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطويرها بما يواكب متطلبات العصر، خاصة ما يتعلق بدعم التعليم الفني والاهتمام بخريجيه، حيث شدد الرئيس على ضرورة بذل أقصى الجهد لرفع مستواهم العلمي والمهني، بما يلائم احتياجات سوق العمل المتزايدة لهذه الفئة.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية والوصول بها إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، باعتبارها أحد النماذج الناجحة في ترسيخ الانضباط وتنمية مهارات الطلاب على أسس تعليمية حديثة.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن حديث الرئيس حول التصدي لحالات الغش في امتحانات الثانوية العامة يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأكدت أن هذا التوجيه أسعد أولياء الأمور، الذين طالبوا مرارًا بإجراءات أكثر صرامة للحد من الغش وحماية حق الطالب المجتهد.



ورحبت مؤسس اتحاد أمهات مصر بتوجيهات الرئيس الخاصة بـ الاهتمام بالمعلمين وتقديم الحوافز اللازمة لهم، مؤكدة أن المعلم هو حجر الأساس في أي تطوير تعليمي، وأن تحسين أوضاعه الاقتصادية والمهنية خطوة لا غنى عنها للنهوض بجودة التعليم.

كما أشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر إلى ما أكده الرئيس بشأن فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المدارس، واعتبرت أن هذا الملف لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو رفع كفاءة البنية التحتية، خاصة في ظل الحاجة لبيئة تعليمية آمنة ومحترمة تدعم بناء شخصية الطلاب.