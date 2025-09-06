قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سيارة هاتشباك 2022 أعلى فئة أوتوماتيك.. أسعار سوق المستعمل

سوزوكي سويفت 2022
سوزوكي سويفت 2022
صبري طلبه

تعد سوزوكي سويفت من اشهر سيارات الهاتشباك التي قدمت في السوق المصري، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى هذا التصميم، مع سهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى القدرات الفنية التي تقدمها، إلى جانب التجهيزات المطروحة بحسب الفئة والموديل.

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

زودت السيارة سوزوكي سويفت 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 84 حصانًا، و113 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

سوزوكي سويفت 2022

تستغرق السيارة 12.9 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.2 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت 2022

تضم السيارة سوزوكي سويفت 2022 وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS للحماية من التصادم، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا.

سوزوكي سويفت 2022

كما تضم سوزوكي سويفت 2022 هيكل بتصميم الهاتشباك، مع مصابيح ضباب، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، جنوط رياضية، مقصورة مزودة بنظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم أوامر التحكم الصوتي.

سوزوكي سويفت 2022

سعر السيارة سوزوكي سويفت 2022 

ظهرت السيارة سوزوكي سويفت 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 630 ألف جنيه، مع مفهوم الفبريكا، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية مراجعة متوسط الأسعار، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

