تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي

تقدم ساوايست مجموعة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها S07 موديل 2025، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 86,135 ريالا، مع تصميم رياضي من عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام.

مواصفات ساوايست S07 موديل 2025

تعتمد ساوايست S07 موديل 2025 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى محرك آخر بقوة 197 حصانًا، سعة 1600 سي سي تيربو، مع 290 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتأتي السيارة ساوايست S07 موديل 2025 بناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك، أو ناقل سرعات DCT يتكون من 6 أو 7 نقلات دبل كليتش، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات أو نظام الجر الكلي AWD حسب الفئة.

تجهيزات ساوايست S07 موديل 2025

تضم السيارة ساوايست S07 موديل 2025، باقة من التجهيزات، منها، شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، شاشة أخرى للمعلومات والترفيه تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، مع دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، وشاحن لاسلكي للهواتف، إضاءة محيطة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

زودت ساوايست S07 موديل 2025 بكاميرا محيطة 360 أو 540 درجة، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة، التحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحذير من الحركة الخلفية، مكابح مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية متقدمة، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني.

أسعار ساوايست S07 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة ساوايست S07 موديل 2025 بسعر يبدأ من 86,135 ريالا سعوديا للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئتين الثانية والثالثة بين 97,635 ريالا سعوديا و 103,385 ريالا سعوديا.