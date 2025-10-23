الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ4.35 مليار دولار

اعلنت وزارة المالية عن طرح استثمارات مالية غير مباشرة اليوم الخميس، بقيمة تبلغ 207.092 مليار جنيه بما يعادل 4,35 مليار دولار.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة عن أن الحكومة استهدفت استثمارات مالية بقيمة 90 مليار جنيه في المتوسط بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وصلت جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين بلغت 1354 طلبا فعليا.

جاءت تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة؛ حيث لجأت وزارة المالية لهذه النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.

وبلغت جملة الاستثمارات في أذون خزانة وتحديدا أجل 364 يوما نحو 100.092 مليار جنيه تضمنت 698 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة نحو 26.52% و أعلي سعر فائدة 32% و أدني سعر بنسبة 25.251%.

ووصل إجمالي الاستثمارات في أجل 182 يوما بقيمة 107 مليار جنيه تضمنت 656 طلبا مقدما من المستثمرين .

وسجل متوسط الفائدة للاستثمار نحو 27.372% و أعلي سعر بنسبة نحو 32.01% وأقل سعر بنسبة 26.25%.