تعافي أسعار الكاكاو بعد موجة هبوط مدعومة بتوقعات تراجع المعروض

سجلت أسعار الكاكاو انتعاشا ملحوظا في تعاملات نيويورك، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بتوقعات دخول موجة شراء مرتبطة بإعادة موازنة مؤشرات السلع العالمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن أوضاع المعروض.



وذكرت وكالة بلومبيرج، أن العقود الآجلة للكاكاو ارتفعت بنسبة وصلت إلى 2.7%، بعدما لامست في وقت سابق من تعاملات أمس الاثنين أدنى مستوى لها منذ 9 ديسمبر، في وقت يستعد فيه السوق لإدراج الكاكاو ضمن مؤشر بلومبيرج للسلع، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية كبيرة خلال الأيام الأولى من شهر يناير.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الكاكاو الآجلة في بورصة نيويورك بنسبة 1.2% لتصل إلى 5,912 دولارا للطن، فيما صعدت عقود الكاكاو في بورصة لندن بنسبة 0.4%.



وتوقعت مجموعة سيتي جروب (Citigroup Inc) أن تسفر عملية إعادة موازنة مؤشر بلومبيرج للسلع عن تدفقات شراء قد تصل إلى نحو ملياري دولار خلال مطلع يناير، في حين قدّرت شركة الأبحاث والتداول "بيك تريدينج ريسيرش" أن تؤدي هذه العملية إلى شراء ما يقارب 31,190 عقدًا من عقود الكاكاو الآجلة.



وفي هذا السياق، أشار مؤسس شركة التداول ديف ويتكومب إلى أن عقود الكاكاو تُعد من بين أكثر السلع الزراعية تعرضًا لحالات البيع المفرط، ما يجعلها مهيأة لارتداد سعري قوي على المدى القريب.



ورغم أن الأسعار فقدت نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام، على خلفية توقعات بوجود فائض في المعروض العالمي، فإن عددًا من المحللين عمدوا مؤخرا إلى خفض تقديراتهم لحجم هذا الفائض.



ولا تزال تطورات المعروض تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المتعاملين، لا سيما ما يتعلق بحجم المحصول الحالي في غرب أفريقيا، ويعتمد السوق بشكل أساسي على بيانات وصول شحنات حبوب الكاكاو الأسبوعية إلى مواني التصدير في كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، كمؤشر رئيسي لقياس وفرة الإمدادات، حيث تشير البيانات إلى أن وتيرة الشحنات تسير عند مستويات مماثلة للموسم الماضي.



ورغم تراجع أسعار الكاكاو عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته قبل عام، فإنها لا تزال عند مستويات تاريخية مرتفعة، ما يرجح استمرار الضغوط على أسعار الشوكولاتة وعدم تسجيل انخفاض ملموس في الأجل القريب.

