السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
بالصور

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
عزة عاطف

أثار أحد مالكي ريفيان R1S جدلاً واسعًا على منصة ريديت بعد أن كشف عن تجربته السلبية مع خدمة ما بعد البيع للشركة. 

فبعد استلامه السيارة الكهربائية في الرابع من أغسطس، تعطل نظام تكييف الهواء بعد أقل من أسبوعين فقط، ما اضطره لإرسالها إلى مركز الخدمة حيث بقيت هناك ثلاثة أسابيع "من دون أي تواصل أو شفافية تقريبًا" على حد وصفه.

عرض المال مقابل التنازل عن القضايا

وبعد سلسلة من الاستفسارات المتكررة التي تجاوزت 12 مرة، قدمت شركة ريفيان لصناعة السيارات وتكنولوجيا السيارات، للمالك عرضًا وصف بأنه "حسن نية"، يتمثل في دفع 2000 دولار له مقابل توقيعه على وثيقة يتنازل فيها عن حقه في رفع أي دعاوى قضائية متعلقة بالمشكلة حتى تاريخه. 

ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو مثيرة للجدل، فإنها تكشف عن أسلوب الشركة في تجنب نزاعات قانونية قد تكلفها مبالغ ضخمة. 

ولم تكن هذه الحالة فريدة، إذ شارك عدد من المعلقين على ريديت تجارب مماثلة، مؤكدين أنهم تلقوا الوثيقة ذاتها من ريفيان ووقعوا عليها بالفعل. 

وأوضح أحدهم أنه استشار محاميًا أكد له أن التنازل يخص الحقوق السابقة فقط، وليس أي حقوق مستقبلية في حال حدوث أعطال أخرى، وهو ما يبدو متوافقًا مع نص الوثيقة.

وتوضح هذه الواقعة أن ريفيان تحاول من خلال هذه العروض تجنب قضايا مكلفة مرتبطة بضمان المركبات أو قوانين "الليمون"، عبر دفع مبالغ مالية قد تبدو زهيدة مقارنة بتبعات المحاكم. 

وفي المقابل، تُظهر ردود فعل الملاك أن ثقتهم بخدمة ما بعد البيع للشركة قد تتأثر سلبًا، ما قد ينعكس على سمعة العلامة في سوق السيارات الكهربائية المتنافسة بشدة.

ريفيان سيارات ريفيان دعاوى قضائية خدمات ما بعد البيع السيارات

