5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.

ولكن يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات مستعملة أقل من 500 الف جنيه في مصر:

1- رينو لوجان

تتوفر سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك 1.6 لتر بقوة 110 حصان في النسخ الأوتوماتيك و90 حصان في النسخ المانيوال، كلاهما يعتمد على نظام الدفع الأمامي.

و تأتي رينو لوجان موديل 2016، بمساحة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر، ونظام صوتي مزود بمدخلات AUX وUSB، و يتوفر بها أنظمة أمان مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وقفل مركزي، مع ميزات راحة تشمل مكيف هواء ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

أما عن سعر السيارة رينو لوجان موديل 2016‏ داخل السوق المصري، فتاتي بمتوسط 490 الف جنيه .‏

2- هيونداي افانتي

تتميز هيونداي أفانتي موديل 2005 بمحرك سعة 1600 سي سي، وتتوفر بنواقل حركة يدوية وأوتوماتيكية.

وتتضمن هيونداي أفانتي موديل 2005، مواصفات الأمان الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ووسائد هوائية، وتشمل الكماليات زجاج ومرايا كهربائية، تكييف، ونظام قفل مركزي.

أما عن سعر السيارة هيونداي أفانتي موديل 2005 ‏داخل السوق المصري، فتاتي بمتوسط 470 الف جنيه .‏

3- شيفروليه كروز

تاتي شيفروليه كروز موديل 2015، بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر يولد 115 حصانا وعزم 155 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وبخزان وقود بسعة 60 لترا، وسرعة قصوى تبلغ 185 كم/ساعة، واستهلاك وقود يبلغ حوالي 7.3 لتر لكل 100 كم.

وتعرف شيفروليه كروز موديل 2015‏، بتصميمها الجميل ومقصورتها الداخلية الفخمة، وتوفر تقنيات مثل نظام المعلومات والترفيه MyLink مع دعم Siri Eyes Free واتصال بيانات مدمج بتقنية OnStar 4G LTE.

أما عن سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2015‏ داخل السوق المصري، فتاتي بمتوسط 490 الف جنيه .‏

4- اوبل استرا ‏

تاتي السيارة أوبل استرا موديل 2016، بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتتميز أوبل استرا موديل 2016‏، بوسائل أمان مثل نظام EBD و ESP ووسائد هوائية جانبية، بالإضافة إلى وسائل راحة مثل حساسات الركن الخلفية، مصابيح ضباب، ومصابيح نهارية.

أما عن سعر السيارة أوبل استرا موديل 2016‏ داخل السوق المصري، فتاتي بمتوسط 500 الف جنيه .‏

5- كيا بيجاس

تتميز السيارة كيا بيجاس موديل 2020، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر ينتج قوة 95 حصانا وعزم دوران يبلغ 132 نيوتن متر، وتقارن بخيار ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 12.2 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س.

تتوفر كيا بيجاس موديل 2020‏، بوسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وتأتي بفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط 14 بوصة.

أما عن سعر السيارة كيا بيجاس موديل 2020‏ داخل السوق المصري، فتاتي بمتوسط 500 الف جنيه .