بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

كريم عاطف

مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية حول العالم، أصبح من الضروري التعرف على أساسيات صيانتها لضمان الحفاظ على أدائها وكفاءتها لأطول فترة ممكنة. 

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية تتطلب صيانة أقل من نظيرتها التقليدية، إلا أن هناك بعض النصائح المهمة التي يجب الالتزام بها.

و الاهتمام بهذه النقاط لا يضمن فقط سلامة سيارتك الكهربائية، بل يساعد أيضا في ‏الحفاظ على قيمتها وجودة قيادتها لأطول وقت ممكن، وهي كالتالي :‏

1- مراقبة حالة البطارية بانتظام:

تعد البطارية هي القلب النابض للسيارة الكهربائية، لذا من المهم مراقبة حالتها والشحن في الوقت المناسب، وتجنب التفريغ الكامل المتكرر، يفضل إبقاء مستوى الشحن بين 20% و80% للحفاظ على عمر البطارية.

2- استخدام شواحن موثوقة: 

الاعتماد على شواحن عالية الجودة أو المعتمدة من الشركة المصنعة يقلل من مخاطر تلف البطارية أو حدوث مشاكل كهربائية.

3- صيانة نظام التبريد: 

تعمل أنظمة تبريد البطارية على تنظيم الحرارة أثناء الشحن أو القيادة، تأكد من فحص هذا النظام دوريا وتغييره حسب توصيات الشركة.

4- فحص المكابح بانتظام: 

رغم أن المكابح في السيارات الكهربائية تتعرض لاستهلاك أقل بفضل أنظمة الكبح التجديدي، إلا أن فحصها دوريا يظل ضروريا لضمان الأمان.

5- الاهتمام بالإطارات: 

بسبب الوزن الزائد الناتج عن البطارية، تتعرض الإطارات في السيارات الكهربائية لضغط أكبر، لذلك يجب فحص ضغط الهواء والاهتراء بشكل منتظم.

6- تحديث البرمجيات: 

تصدر الشركات تحديثات دورية لأنظمة التشغيل في السيارة، والتي قد تحسن الأداء وتزيد من الكفاءة، احرص على تثبيتها فور توفرها.

7- الصيانة الدورية: 

التزم بجداول الصيانة التي تحددها الشركة المصنعة، حتى إن لم تكن هناك مشكلات واضحة.

سيارات الكهربائية السيارات الكهربائية السيارات صيانة السيارات الكهربائية صيانة السيارات

