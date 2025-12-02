تعليم قنا تعلن انطلاق فعاليات مسابقة المبتكر الصغير للعام الحالي

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الاثنين انطلاق فعاليات مسابقة "المبتكر الصغير" للعام الدراسي 2025 – 2026 والمخصصة لجميع المراحل التعليمية بمعسكر قنا الدائم، وذلك في إطار دعم التميز والإبداع بين الطلاب.

و شارك الطلاب من مختلف الإدارات التعليمية بمجموعة متنوعة من المشاريع والنماذج المبتكرة التي تعكس قدراتهم على تطبيق المعرفة العلمية لحل مشكلات واقعية، باستخدام خامات بسيطة من البيئة المحيطة.

وتضمنت الفعاليات عرض الطلاب لمشاريعهم أمام لجنة تحكيم متخصصة بإشراف الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، وصافيناز محمد، موجه عام العلوم، والدكتور رأفت سليمان، موجه أول علوم بالمديرية، وعدد من الموجهين والخبراء، إذ يناقشون الأفكار وآلية التنفيذ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتحفيزهم على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، لا سيما القضايا البيئية الراهنة، عبر منهجية البحث العلمي وتشجيعهم على التفوق العلمي والابتكار، ما يسهم في بناء جيل من المخترعين والمبدعين القادرين على خدمة المجتمع مستقبلاً.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمستوى المشاريع المقدمة والحماس الكبير الذي أبداه الطلاب المشاركون، مؤكداً أن المديرية حريصة على توفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية هؤلاء المبتكرين لضمان استمرار تفوقهم على المستويات المحلية والقومية متمنياً لهم الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



