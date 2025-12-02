انطلاق تصوير فيلم «حين يكتب الحب» بطولة أحمد الفيشاوي وجميلة عوض

بدأ النجمان أحمد الفيشاوي وجميلة عوض مساء أمس تصوير أحدث أعمالهما السينمائية «حين يكتب الحب»، وذلك في منطقة الزمالك، وسط أجواء حماسية جمعت فريق العمل في أول أيام التصوير.

وينتمي الفيلم إلى الدراما الرومانسية الاجتماعية، إذ يقدم مجموعة من القصص العاطفية المتشابكة، ويسلط الضوء على العلاقات الإنسانية وما تحمله من مشاعر وتحديات وصراعات داخلية تواجه الأبطال في رحلتهم مع الحب.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الفيشاوي وجميلة عوض كل من معتصم النهار، شيري عادل، سوسن بدر، نانسي صلاح، وإلهام صفي الدين.

الفيلم من إنتاج نايف عبدالله، ويُعد أول تجربة إخراجية للمخرج محمد هاني، الذي يخوض من خلاله أولى خطواته في الإخراج السينمائي.

ومن المتوقع أن يستمر التصوير خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لعرض الفيلم بعد الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج.

