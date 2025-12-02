إصابة3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بتوك توك بأسوان

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة توك توك بقرية الطوناب بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطارًا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوكتوك تحديدًا عند مثلث قرية الطوناب التابعة لدائرة المركز.

حادث

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.