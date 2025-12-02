محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لدعم منظومة العمل التنفيذي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات محدودة وذلك بهدف تحقيق مزيد من الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار النهج الذى تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يهدف إلى تجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءة المنظومة المحلية ، ووفقاً لحركة المحليات الأخيرة التى إعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وشملت الحركة تكليف كل من زهجر سليمان ثابت رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وسمير سعد سيد رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وأحمد صلاح الدين مصطفى رئيساً لمدينة أبو سمبل السياحية ، حيث يتولى السادة المذكورون مهامهم الجديدة بدرجة مدير عام ضمن مجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية إعتباراً من 30 نوفمبر 2025.

حركة محليات

وفى السياق ذاته أصدر المحافظ قراراً بندب عدد من القيادات المحلية حيث تم ندب سيد عبد الوهاب مدني مدير وحدة التنمية الريفية للعمل بالوحدة المحلية لكوم أمبو ، وعادل أحمد مرغنى رئيس مدينة أبو سمبل للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، وأشرف فكري أحمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، إلى جانب ندب طه حسين محمد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو للعمل بالوحدة المحلية بكوم أمبو.

ومحمود محمد بهاء نائب رئيس مدينة أسوان للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وكذا ندب عاطف كامل حسن رئيس مركز ومدينة إدفو للعمل رئيساً لمدينة البصيلية ، وعلى أحمد على رئيس مدينة كلابشة للعمل مديراً لإدارة التوطين والتنمية الريفية.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الحركة تستهدف تعزيز كفاءة العمل التنفيذى ، وتبادل الخبرات بين القيادات ، وتحفيز روح التطوير داخل الوحدات المحلية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

وشدد المحافظ إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادات قادرة على تنفيذ خطط التنمية وإستيعاب متطلبات الجمهورية الجديدة بروح من الإنضباط والمسؤولية والعمل الميدانى المستمر والتلاحم المباشر مع نبض الشارع لتلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل .