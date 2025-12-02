قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد.. لا تغفل عنها
أمر غير مقبول.. حازم إمام يرد على تصريحات فيريرا بشأن الزمالك
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود
محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة
خطر على النظام الاجتماعي.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
مفاجأة صادمة.. محامي رمضان صبحي يكشف نسبة قبول المحكمة الفيدرالية لطعن المنشطات
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية
المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف تفاصيل إطلاق سراح 3 مصريين في مالي
الشتا يدق البيبان| الأرصاد الجوية: أمطار على كفر الشيخ والسواحل الشمالية خلال ساعات
جدول ترددات القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 على نايل وعرب سات
أخبار أسوان| تشغيل للصرف الصحى بفارس واستعداد للسيول وتطعيم للأطفال وأنشطة جامعية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 1/12/2025 أحداث متنوعة .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لتفقد وتشغيل العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية فارس بمركز كوم أمبو على تناول مشروب الشاى مع أهالى القرية داخل المضيفة الخاصة بهم .

وخلال اللقاء قدم أهالى قرية فارس شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات جليلة لهم من خلال تنفيذ مشروعات عديدة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

محافظ أسوان يزور قرية فارس.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي.. صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية فارس بمركز كوم أمبو بطاقة 2/3 ألف م3/ يوم ، وبتكلفة 196 مليون جنيه .


محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية فارس

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للسكرتير العام اللواء ماهر هاشم ، بترأس الإجتماع التنسيقى للتأكيد على توزيع المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة للتعامل بكل إتقان وجدية مع السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها حال حدوثها. 


توزيع المهام للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة حال حدوثها بأسوان

تواصل وحدة تكافؤ الفرص تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة جهودها المكثفة فى تنفيذ فعاليات الندوات التوعوية ضمن حملة " مناهضة العنف ضد المرأة "، والتى تقام بمختلف المراكز والمدن بإشراف سهير مكى مدير الوحدة ، وبمشاركة فعالة من القيادات التنفيذية والدينية. 


مواصلة فعاليات حملات مناهضة العنف ضد المرأة بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم حالة من الغيوم المصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى حوالى 28 درجة مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى نحو 16 درجة، فى أجواء اتسمت بالاعتدال مقارنة بالأيام السابقة.

أجواء شتوية.. انخفاض فى درجات الحرارة بأسوان.. شاهد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحقيق نسبة تطعيم مرتفعة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، حيث تم تطعيم 509 ألف و 220 طفل وطفلة بنسبة تغطية وصلت إلى 90%، بينهم 5 آلاف طفل غير مصرى من المقيمين والوافدين داخل المحافظة.


فى أسوان: تطعيم 509ألف و 220طفل وطفلة ضد الحصبة والحصبة الألمانية

أعلنت جامعة أسوان، ممثلة في الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، نتائج مسابقة "كأس المعرفة – دوري المعلومات العلمية" التي نُظمت ضمن الخطة العامة للأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بمشاركة فرق طلابية من مختلف الكليات.


جامعة أسوان تعلن نتائج مسابقة "كأس المعرفة" وتتوج كلية العلوم بالمركز الأول.. صور

