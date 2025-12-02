أخبار أسوان| تشغيل للصرف الصحى بفارس واستعداد للسيول وتطعيم للأطفال وأنشطة جامعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 1/12/2025 أحداث متنوعة .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لتفقد وتشغيل العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية فارس بمركز كوم أمبو على تناول مشروب الشاى مع أهالى القرية داخل المضيفة الخاصة بهم .

وخلال اللقاء قدم أهالى قرية فارس شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات جليلة لهم من خلال تنفيذ مشروعات عديدة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية فارس بمركز كوم أمبو بطاقة 2/3 ألف م3/ يوم ، وبتكلفة 196 مليون جنيه .



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته للسكرتير العام اللواء ماهر هاشم ، بترأس الإجتماع التنسيقى للتأكيد على توزيع المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة للتعامل بكل إتقان وجدية مع السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها حال حدوثها.



جهود متنوعة

تواصل وحدة تكافؤ الفرص تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة جهودها المكثفة فى تنفيذ فعاليات الندوات التوعوية ضمن حملة " مناهضة العنف ضد المرأة "، والتى تقام بمختلف المراكز والمدن بإشراف سهير مكى مدير الوحدة ، وبمشاركة فعالة من القيادات التنفيذية والدينية.



شهدت محافظة أسوان اليوم حالة من الغيوم المصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى حوالى 28 درجة مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى نحو 16 درجة، فى أجواء اتسمت بالاعتدال مقارنة بالأيام السابقة.

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحقيق نسبة تطعيم مرتفعة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، حيث تم تطعيم 509 ألف و 220 طفل وطفلة بنسبة تغطية وصلت إلى 90%، بينهم 5 آلاف طفل غير مصرى من المقيمين والوافدين داخل المحافظة.



أعلنت جامعة أسوان، ممثلة في الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، نتائج مسابقة "كأس المعرفة – دوري المعلومات العلمية" التي نُظمت ضمن الخطة العامة للأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بمشاركة فرق طلابية من مختلف الكليات.



