أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين

نشر موقع "صدى البلد" أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. بالأسعار



يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها العلامات الصينية، والتي تقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية السعر.

بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين



تستعد نيسان اليابانية لإطلاق ابتكار هندسي جذري قد يغير قواعد اللعبة في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك بالكشف عن تقنية Ao-Solar Extender.

سعر ومواصفات أرخص سيارة من MG في السوق السعودي



تقدم إم جي الصينية سيارتها MG3 موديل 2025 كأرخص خيار في تشكيلتها داخل السوق السعودي، ضمن فئة الهاتشباك، ويأتي الطراز الجديد بتصميم عصري، مع باقة من الخيارات بحسب كل فئة، وسعر يبدأ من 44,850 ريال سعودي.

للطرق الوعرة.. تويوتا تكشف عن كورولا ناسو 2026 | صور



تستعد تويوتا بمواصلة شهرتها الواسعة في عالم مركبات الكروس أوفر من خلال الكشف عن مفهوم يجسد روح التصميم الرياضي على الطريقة اليابانية، من خلال سيارةNasu Edition التي تستند علىCorolla Cross Hybrid.

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026



تستعد تويوتا لإطلاق النسخة الأحدث من سيارتها العائلية سيينا 2026، التي تعد من أبرز سيارات الميني فان في فئتها، لكنها تأتي هذا العام بزيادة في الأسعار مقابل تجهيزات إضافية وتحسينات داخلية وخارجية.