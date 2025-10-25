قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. بالأسعار


يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها العلامات الصينية، والتي تقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية السعر.

بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين


تستعد نيسان اليابانية لإطلاق ابتكار هندسي جذري قد يغير قواعد اللعبة في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك بالكشف عن تقنية Ao-Solar Extender.

سعر ومواصفات أرخص سيارة من MG في السوق السعودي


تقدم إم جي الصينية سيارتها MG3 موديل 2025 كأرخص خيار في تشكيلتها داخل السوق السعودي، ضمن فئة الهاتشباك، ويأتي الطراز الجديد بتصميم عصري، مع باقة من الخيارات بحسب كل فئة، وسعر يبدأ من  44,850 ريال سعودي.

للطرق الوعرة.. تويوتا تكشف عن كورولا ناسو 2026 | صور


تستعد تويوتا بمواصلة شهرتها الواسعة في عالم مركبات الكروس أوفر من خلال الكشف عن مفهوم يجسد روح التصميم الرياضي على الطريقة اليابانية، من خلال سيارةNasu Edition  التي تستند علىCorolla Cross Hybrid.

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026


تستعد تويوتا لإطلاق النسخة الأحدث من سيارتها العائلية سيينا 2026، التي تعد من أبرز سيارات الميني فان في فئتها، لكنها تأتي هذا العام بزيادة في الأسعار مقابل تجهيزات إضافية وتحسينات داخلية وخارجية.

