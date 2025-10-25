مرسيدس W196 R تتربع على عرش أغلى سيارة لعام 2025

سجلت سيارة كلاسيكية من مرسيدس رقم قياسي جديد في عالم السيارات الفاخرة، بعدما تم بيعها في فبراير 2025 مقابل أكثر من 51 مليون يورو قرابة 54 مليون دولار أمريكي، لتصبح بذلك أغلى سيارة سباق فورمولا 1 في التاريخ، وثاني أغلى سيارة بيعت على الإطلاق عالميا.

السيارة الكلاسيكية هي مرسيدس بنز W196 R Stromlinienwagen موديل 1954، وقد بيعت خلال مزاد خاص تم تنظيمه في مقر الشركة الرئيسي بمدينة شتوتغارت الألمانية، بحضور نخبة من هواة اقتناء السيارات التاريخية والمستثمرين.

تعود شهرة السيارة مرسيدس ‏W196 R‏، إلى سجلها الحافل في سباقات الفورمولا 1 خلال خمسينيات القرن الماضي، حيث قادها أسطورتان من أعظم سائقي السباقات، وهم الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو والبريطاني ستيرلينغ موس، ما منحها مكانة خاصة في ذاكرة عشاق السباقات الكلاسيكية.

وتميزت السيارة مرسيدس ‏W196 R‏، بتصميمها الانسيابي المتقدم جدا لعصرها، والذي ساهم في سيطرة مرسيدس على سباقات الفورمولا 1 في منتصف الخمسينيات، لتتحول إلى رمز تقني وهندسي يعكس ريادة الصناعة الألمانية وقتها.

الجدير بالذكر أن السيارة تعد قطعة فريدة من نوعها، إذ تم تصنيع نسخ محدودة منها، مما جعلها هدف ثمين لهواة جمع السيارات الكلاسيكية والمؤسسات المتخصصة في المقتنيات النادرة.