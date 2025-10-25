قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بأداء أسطوري.. أسعار ومواصفات فورد موستنج 2025 في السعودية

فورد موستنج 2025
فورد موستنج 2025
كريم عاطف

تعد فورد موستنج 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية في السوق السعودي، حيث تمزج بين الإرث الأمريكي العريق والتقنيات الحديثة، مقدمة تجربة قيادة تجمع بين القوة والفخامة.

تتوافر موستنج 2025 بعدة فئات تشمل GT، GT Premium، وDark Horse، وتتميز جميعها بتصميم انسيابي يعكس شخصية السيارة الجريئة، مع واجهة أمامية هجومية ومصابيح LED وعجلات رياضية مقاس 19 بوصة، ويبلغ طول السيارة 4,811 مم وعرضها 1,915 مم وارتفاعها 1,397 مم مع قاعدة عجلات 2,718 مم.

من الداخل، تجمع المقصورة بين الطابع الرياضي والراحة، مع مقاعد أمامية كهربائية قابلة للتدفئة والتبريد، وفرش من القماش أو الجلد حسب الفئة، إلى جانب مقود جلدي متعدد الوظائف ومكيف هواء مزدوج المناطق، كما تتضمن تجهيزات الرفاهية نظام إضاءة داخلية محيطية وشاحن لاسلكي للهاتف.

أما على صعيد التكنولوجيا، فتضم السيارة شاشة وسطية قياس 13.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شاشة عدادات رقمية 12.4 بوصة ونظام صوتي فاخر Bang & Olufsen مكوّن من 12 سماعة.

تتوفر موستنج بثلاثة خيارات رئيسية للمحرك جميعها من نوع V8 سعة 5.0 لتر، وهم GT و GT Premium بقوة 486 حصان وعزم 567 نيوتن.متر مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات، والثالث Dark Horse بقوة 500 حصان وعزم 567 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وتشمل أنظمة الأمان وسائد هوائية متعددة، نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني لقوة الكبح، تحكم بالثبات والجر، مثبت سرعة متكيف، وتنبيهات مغادرة المسار والنقاط العمياء مع كاميرا خلفية.           

                                                

أما عن سعر السيارة فورد موستنج 2025، داخل المملكة العربية السعودية: ‏

- فئة GT بسعر 254,448 ريال سعودي

‏- فئة‏ GT AT بسعر ‏254,448 ريال سعودي

‏- فئة GT Premium بسعر ‏290,447 ريال سعودي

‏- فئة GT Premium AT بسعر ‏290,447 ريال سعودي

‏- فئة‏ GT Premium كشف بسعر ‏290,447 ريال سعودي

‏- فئة‏ Dark Horse بسعر ‏313,447 ريال سعودي

‏- فئة Dark Horse AT بسعر ‏313,447 ريال سعودي

