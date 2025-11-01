قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف الكبير بمشاركة 79 وفدا رسميا
الهرم الرابع وأكبر صرح ثقافي في القرن الـ 21 .. الاعلام الدولي: إفتتاح المحتف الكبير حدث تاريخي ونقلة كبيرة للسياحة المصرية
أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام
عالم أزهري: الآثار جزء من هويتنا.. والاحتفال بها اعتزاز بالحضارة المصرية
وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة
مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك
إصدار صحراوي للطرق الوعرة.. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا
يقضي على الجوع.. الفلاحين: اكتشاف جين يضاعف إنتاجية القمح فى العالم
أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير
صلاة الزوال.. اعرف المراد بها وفضلها وعدد ركعاتها
سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير
أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
يحتوي السوق المصري على مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية المنشأ والتجميع، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار والتقنيات الفنية، إضافة إلى التجهيزات.

بقوة 304 حصانا.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
تواصل جينيسيس الكورية الجنوبية الفاخرة، من تعزيز تواجدها عالميًا، عبر نسختها الشهيرة G80 ضمن موديلات 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع إطلالة عصرية تجمع بين الطابع الرياضي والفخامة.

سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات تويوتا اليابانية، منها السيارة إنوفا 2026، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، وتقدم السيارة من خلال 3 فئات، بأسعار تبدأ من 123,740 ريالا سعوديا.

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين
تواجه شركة جنرال موتورز الأمريكية (GM) أزمة جديدة بعد أن تحوّل رهانها الكبير على السيارات الكهربائية إلى ارتداد مؤلم، إذ أعلنت عن تسريح آلاف الموظفين بمصانعها في الولايات المتحدة، تحديدًا في ولايات ميشيجان وأوهايو وتينيسي. 

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

مشرحة

ليلة حزينة في قنا..سقف المنزل حول أحلام 3 شقيقات صغار لكابوس مزعج أثناء نومهن

مراسم تجليس مطران سانت كاترين

أجراس وزفة وترانيم وزينة.. مراسم تجليس الأنبا "سيميون" مطرانا لدير سانت كاترين ورئيسا لأساقفة سيناء فئران والطور للروم الأرثوذكس

بيان التصنيفات

لأول مرة..جامعة قنا تُحقِّق المركز 16 محليا بتصنيف"ليدن" الهولندي البحثي

بالصور

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

