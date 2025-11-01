أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

يحتوي السوق المصري على مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية المنشأ والتجميع، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار والتقنيات الفنية، إضافة إلى التجهيزات.

بقوة 304 حصانا.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟

تواصل جينيسيس الكورية الجنوبية الفاخرة، من تعزيز تواجدها عالميًا، عبر نسختها الشهيرة G80 ضمن موديلات 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع إطلالة عصرية تجمع بين الطابع الرياضي والفخامة.

سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات تويوتا اليابانية، منها السيارة إنوفا 2026، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية، وتقدم السيارة من خلال 3 فئات، بأسعار تبدأ من 123,740 ريالا سعوديا.

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

تواجه شركة جنرال موتورز الأمريكية (GM) أزمة جديدة بعد أن تحوّل رهانها الكبير على السيارات الكهربائية إلى ارتداد مؤلم، إذ أعلنت عن تسريح آلاف الموظفين بمصانعها في الولايات المتحدة، تحديدًا في ولايات ميشيجان وأوهايو وتينيسي.