بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

تواجه شركة جنرال موتورز الأمريكية (GM) أزمة جديدة بعد أن تحوّل رهانها الكبير على السيارات الكهربائية إلى ارتداد مؤلم، إذ أعلنت عن تسريح آلاف الموظفين بمصانعها في الولايات المتحدة، تحديدًا في ولايات ميشيجان وأوهايو وتينيسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تسريح أكثر من ألف عامل في كندا عقب وقف إنتاج شاحنات BrightDrop الكهربائية.

أكبر الخسائر في مصنع Factory Zero

أوضحت تقارير شبكة CNBC أن مصنع Factory Zero في ولاية ميشيجان سيتحمل النصيب الأكبر من عمليات التسريح، حيث سيتم الاستغناء عن نحو 1,200 موظف، في حين سيفقد 550 موظفًا وظائفهم في مصنع Ultium Cells في أوهايو.

وبذلك يصل عدد العاملين المتأثرين بشكل دائم إلى حوالي 1,750 شخصًا.

تعليق مؤقت لإنتاج البطاريات

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أعلنت الشركة أيضًا عن تعليق مؤقت لإنتاج البطاريات في مصنعي Ultium Cells بأوهايو وتينيسي، ما سيؤدي إلى 1,550 تسريحًا مؤقتًا، بينهم 700 موظف في مصنع تينيسي وحده.

وتشير مصادر داخل الشركة إلى أن الإيقاف المؤقت يأتي بسبب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية مقارنة بالتوقعات التي بُنيت عليها خطط التوسع.

رهان كهربائي لم يحقق نتائجه بعد

كانت جنرال موتورز، راهنت خلال السنوات الأخيرة على التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، مستثمرة مليارات الدولارات في تطوير منصات Ultium وإطلاق طرازات جديدة مثل شيفروليه سيلفرادو EV وكاديلاك ليريك.

لكن تباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والعقبات في سلاسل التوريد، جعلت هذا الرهان يتحول إلى عبء مالي ثقيل على الشركة في الوقت الحالي.

تعد عمليات التسريح الواسعة مؤشرًا على التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، رغم الدعم الحكومي الواسع.

كما تعكس الحاجة الملحة لدى الشركات لإعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية وتخفيض التكاليف مع تراجع نمو الطلب، في وقت يزداد فيه التنافس بين الشركات التقليدية والعلامات الجديدة في سوق المركبات الكهربائية.