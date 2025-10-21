استمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة سيدة بسبب الثأر بسمالوط بالمنيا

أمرت جهات التحقيق بالمنيا باستمرار حبس المتهمين بتهمة إنهاء حياة سيدة بسبب خلافات الثأر بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، لمدة 15 يوما.



تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل نطاق دائرة مركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مقتل ر. أ 55 سنه، طعنا على يد الشقيقين محمد وجمعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أداة الجريمة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي الذي صرح بالدفن.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.