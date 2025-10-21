محافظ المنيا يقرر فتح باب ترخيص سيارات ميكروباص 14 راكبًا تعمل بالوقود المزدوج

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فتح باب قبول طلبات تراخيص سيارات الميكروباص (14 راكبًا) التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز – سولار – بنزين)، على أن يكون خط السير من القرى إلى المراكز التابعة لها، ثم إلى أي مركز آخر داخل المحافظة، لتطوير منظومة نقل الركاب وتحسين خدمات النقل الداخلي.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار توفير وسائل انتقال آمنة وميسّرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فترة التقديم تمتد لمدة شهر من تاريخ صدور القرار، على أن تنتهي جميع إجراءات الترخيص في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.

كما قرر المحافظ مد فترة إنهاء إجراءات الترخيص لسيارات الأجرة الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2025 حتى نهاية ديسمبر الجاري، تيسيرًا على المواطنين وأصحاب المركبات، واستكمالاً لخطة تنظيم وتطوير منظومة النقل بالمحافظة.

وعلى من يرغب في التقدم، التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له مصحوبًا بصورة من بطاقة الرقم القومي فقط.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة الهادفة إلى تحديث أسطول المركبات، وتوسيع شبكة خطوط السير، وتحسين كفاءة وسائل النقل، بما يلبّي احتياجات المواطنين، ويعزز سهولة الانتقال بين المراكز والقرى، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

