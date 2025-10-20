عامل مزلقان مغاغة بالمنيا بعد إنقاذه سيدة من الموت: أديت واجبي ولم افكر في نفسي

في مشهد بطولي.. تمكن عامل مزلقان مغاغة شمال المنيا من إنقاذ سيدة من الموت المحقق أسفل عجلات قطار، وذلك اثناء انشغالها بالحديث في الهاتف المحمول وعدم انتباهها للتحذيرات ، وفي لحظة شجاعة وثقها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قام العامل بالجري سريعا وانقذ السيدة بعدما حاولت عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار بسرعة كبيرة.

يقول فارس منصور ابن مركز ببا بمحافظة بني سويف وعامل المزلقان، الذي احتفى به أهالي منطقة الفواريقة بمركز ببا، ان الواقعة حدثت أثناء تأدية عمله بشكل طبيعي، قبل انتهاء عمله أمس، حين فوجئ بسيدة تعبر المزلقان بطريقة خاطئة أثناء اقتراب القطار.

وأضاف، كنت في وردية العمل ووجدت سيدة تريد عبور المزلقان، ولكنها تتحدث في الهاتف المحمول، والناس حولها تحذرها من عدم المرور لان القطار قادم بسرعة كبيرة، لكنها لم تسمعنا أو تنتبه لنا، فاضطريت للجري بسرعة حتي أنقذها قبل ما القطار يصل.



وأوضح منصور، ان الموقف كان صعبًا للغاية، القطار كان سريع جدًا، وفجأة لقيت نفسي بقفز أمامه لكي أنقذها، الناس كانوا في حالة صراخ لتنبيهها، والحمد لله ربنا سترها وقدرت أنقذها في آخر لحظة، ويكتب لها عمر جديد.

كما عبر فارس منصور عن سعادته بما فعله قائلًا: ده واجبي وعملي ووقت الواقعة لم أفكر في نفسي تمامًا، بل كل ما كنت افكر فيه هو إنقاذ السيدة من الموت.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد. تداولوا مقطع فيديو يظهر عامل مزلقان ، وهو ينقذ سيدة من الموت في مشهد بطولي، بعدما حاولت عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار بسرعة كبيرة

وأوضحت اللقطات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيدة حاولت عبور المزلقان في توقيت خاطئ بالتزامن مع قرب مرور القطار، إلا أن الشاب فارس منصور ابن مركز ببا بمحافظة بني سويف تدخل بسرعة وتمكن من سحبها بعيدا عن القضبان قبل لحظات من وصول القطار لينقذ حياتها من موت محقق.

وشهدت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد المتابعون بشجاعة المراقب وتفانيه في أداء عمله واعتبروا ما فعله نموذجا للبطولة والإخلاص.