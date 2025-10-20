محافظ المنيا يبحث سبل مواجهة تحديات المدارس

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعاً لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه مديري المدارس على مستوى المحافظة، ووضع الحلول والآليات المناسبة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين على حد سواء، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لرفع كفاءة المدارس وتحسين البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التعليمية بالمديرية، ورؤساء المراكز ومديري الإدارات التعليمية والمراحل الدراسية، ومديري المدارس.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - على استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في رفع الإشغالات وإزالة المخلفات أولاً بأول بمحيط المدارس، وتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل، إلى جانب توفير العمالة والأمن الإداري، وصيانة دورات المياه ورفع كفاءتها، وتهيئة الفصول الدراسية بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين التربية والتعليم والوحدات المحلية، من خلال بروتوكول عمل مشترك يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضي والمباني المدرسية الجديدة، مع العمل على تقليل الكثافة داخل الفصول من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتوزيع الطلاب بالشكل الذي يحقق الانضباط وجودة التعليم.

كما استمع المحافظ إلى عدد من المقترحات والمطالب لمديري المدارس موجها بالاستجابة الفورية والعمل على تذليل كافة الصعوبات وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم بالمدارس على مستوى الادارات التعليمية.