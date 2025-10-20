قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
محافظات

محافظ المنيا يبحث سبل مواجهة تحديات المدارس

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً موسعاً لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه مديري المدارس على مستوى المحافظة، ووضع الحلول والآليات المناسبة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين على حد سواء، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لرفع كفاءة المدارس وتحسين البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التعليمية بالمديرية، ورؤساء المراكز ومديري الإدارات التعليمية والمراحل الدراسية، ومديري المدارس.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - على استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في رفع الإشغالات وإزالة المخلفات أولاً بأول بمحيط المدارس، وتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل، إلى جانب توفير العمالة والأمن الإداري، وصيانة دورات المياه ورفع كفاءتها، وتهيئة الفصول الدراسية بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

كما شدد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين التربية والتعليم والوحدات المحلية، من خلال بروتوكول عمل مشترك يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضي والمباني المدرسية الجديدة، مع العمل على تقليل الكثافة داخل الفصول من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتوزيع الطلاب بالشكل الذي يحقق الانضباط وجودة التعليم.

كما استمع المحافظ إلى عدد من المقترحات والمطالب لمديري المدارس موجها بالاستجابة الفورية والعمل على تذليل كافة الصعوبات وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم بالمدارس على مستوى الادارات التعليمية.

المنيا محافظ المنيا تعليم مدارس

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

وزير العدل وسفير دولة الإمارات

وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

نشوب حريق بمصنع في السادات

5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق بمصنع بطاطس في المنوفية

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية
اللواء بحري أح محمود فوزي قائد القوات البحرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

