تضامن المنيا: الأورمان نجحت فى دعم أكثر من 5 آلاف أسرة بالمحافظة

تضامن المنيا: الأورمان نجحت فى دعم أكثر من 5 آلاف أسرة بالمحافظة
تضامن المنيا: الأورمان نجحت فى دعم أكثر من 5 آلاف أسرة بالمحافظة
أ ش أ

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا عبد الحميد الطحاوى إن جمعية الأورمان ومديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة نجحتا فى دعم 5 آلاف و270 أسرة فى جميع مراكز المحافظة.


وأوضح عبد الحميد الطحاوى -حسب بيان صادر عن مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا اليوم /الاثنين/- أن الدعم تضمن تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعه ما بين (بقاله وخضروات وفواكه - صالون حلاقه - بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وترسيكلات - ملابس وأحذيه - بقالة - وورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذيه وخردوات ومكواه بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطه وبيع ملابس ومفروشات ) للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأشار، إلى أن ذلك جاء ضمن التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة بجانب تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدا ان الهدف من توزيع المشاريع فى المنيا هو التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.


ومن جانبه...أكد مدير عام الجمعية ممدوح شعبان، أن الجمعية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع تلك المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة أو الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك.


ولفت مدير عام الجمعية، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا عبد الحميد الطحاوى جمعية الأورمان مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا

