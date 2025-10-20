مبادرة مشروعك تتيح فرص تمويل ميسرة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص المحافظة على دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن مبادرة «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية – مشروعك» التي تنفذها وزارة التنمية المحلية تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة بالمحافظات.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تُسهم في تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات قائمة من خلال توفير التمويل الميسر، بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، والبنك الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم تراخيص مؤقتة مجانية لمدة تصل إلى 5 سنوات لتيسير إجراءات بدء المشروعات وتشجيع الاستثمار المحلي.

وأضاف أن التمويل يتم من خلال شريحتين وفقًا لطبيعة المشروع؛ الأولى حتى 150 ألف جنيه تتطلب مستندات مبسطة، والثانية بأكثر من 150 ألف جنيه تشمل المستندات القانونية والضريبية اللازمة، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل من خلال 9 مقرات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم الفني والمالي لطالبي القروض.

ودعا المحافظ الشباب الجاد والراغب في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة إلى التوجه لأقرب فرع من فروع “مشروعك” المنتشرة بالمحافظة، للحصول على الدعم اللازم، مؤكدًا استمرار جهود محافظة المنيا في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المنتجة.