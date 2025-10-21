استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والمخابز وضمان سلامة الغذاء بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاعم والسلاسل التجارية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية التوسع في إقامة المعارض ومنافذ السلع الثابتة والمتحركة، لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية الموسعة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 236 مخالفة تموينية شملت مجالات المخابز البلدية، والأسواق، والبدالين التموينيين، ومحطات الوقود.

ففي مجال مواجهة المتلاعبين بالدعم، تم تحرير (7) محاضر، منها ضبط (7.5 شيكارة سماد مدعم)، و(2535 لتر بنزين 92) قبل بيعها بالسوق السوداء، إضافة إلى تحرير محاضر لمحطات وقود بدون ترخيص، وضبط (650 لترًا من المواد البترولية) و(11 أسطوانة بوتاجاز منزلي) تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، كما تم تحرير مخالفة واحدة لعدم انتظام القيد بسجل (21 بترول)، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدورية.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير (112) مخالفة، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف.

كما تم تحرير (82) محضرًا في مجال الأسواق، تضمنت مخالفات غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر، وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط كميات كبيرة من الأغذية والمنتجات المخالفة، إضافة إلى محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال منافذ صرف السلع التموينية، تم تحرير (32) مخالفة، منها غلق بدون عذر مسبق، وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للصرف.