المنيا .. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بصحراوي مغاغة

أصيب 10 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز مغاغة شمال المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفي العدوه لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بإنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي أمام مركز مغاغة اتجاه القاهرة.

وتم الدفع بنحو 5 سيارات إسعاف ورجال الشرطة إلي موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 10 أشخاص جميعهم من محافظة المنوفية.

وتم نقل المصابين لمستشفي العدوه لتلقي العلاج والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.