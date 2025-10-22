أحمد شوبير يعلق على هدف بن شرقي أمام الاتحاد السكندري: “زيزو يصنع.. بن شرقي يسجل”

علق الإعلامي أحمد شوبير على هدف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر شوبير صورة جمعت بن شرقي بزميله أحمد سيد زيزو، وعلّق عليها قائلاً: “زيزو يصنع.. بن شرقي يسجل”



انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي هز شباك الاتحاد في اكثر من مناسبة لكن دون استغلال للفرص وأبرزها كانت تسديدة تريزيجيه التي اصطدمت بالعارضة

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف من كرة عرضية وجهها مهاجم الاتحاد السكندري قبل أن تجد يد حارس الأحمر.

وسدد فيفور أكيم كرة قوية في شباك حارس الأهلي لكن مرت بجانب القائم .



ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة