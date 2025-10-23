قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

معجزة طبية في سوهاج.. إنقاذ شاب من جلطة حادة بالقلب داخل مستشفى طهطا العام

سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة طبية نادرة تُسجَّل في تاريخ القطاع الصحي بمحافظة سوهاج، نجح فريق طبي بوحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام، مساء أمس الأربعاء، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد إصابته بجلطة حادة بالشريان الأمامي الرئيسي للقلب، وهي من الحالات النادرة جدًا على مستوى العالم في هذا العمر.

قاد الفريق الطبي العملية كلٌ من الدكتور مؤمن لطفي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الوادي الجديد، والدكتور عمرو السحلي، استشاري القلب ومدير وحدة القسطرة، بمشاركة نخبة من أطباء القلب بالمستشفى وهم:

الصحة بسوهاج

 الدكتور عماد قاسم، والدكتور مصطفى أبو سنة، والدكتور مينا موريس، والدكتور المنذر أحمد، والدكتورة فيرينا كرم، وبدعم كامل من الطاقم الفني والتمريضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد زيد، مدير المستشفى".

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المريض حضر إلى المستشفى في حالة حرجة ومتأخرة نسبيًا.

وبعد إجراء رسم القلب والفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابته بجلطة حادة في الشريان الأمامي الرئيسي.

وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة قلبية عاجلة، حيث تم اكتشاف انسداد تام بالشريان الأمامي، وتم فتحه وتركيب دعامة بنجاح كامل، مما أدى إلى استقرار حالة الشاب وإنقاذ حياته في اللحظات الحرجة.

وأشار “دويدار” إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام تُقدّم خدماتها المتخصصة لحالات الجلطات القلبية مجانًا، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، مؤكدًا أن الوحدة أصبحت من أبرز نقاط الإنقاذ السريع في شمال سوهاج لما تمتلكه من كفاءات طبية وتجهيزات متقدمة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالإشادة بجهود الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة باحترافية عالية وسرعة مدهشة، مؤكدًا أن نجاح العملية يُعد إنجازًا طبيًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للقطاع الصحي بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جلطة حادة شاب طهطا

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

