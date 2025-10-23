رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة

استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتم خلال اللقاء بحث الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة واستعداد حركة الجهاد لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وآليات تنفيذ خطة الرئيس ترامب.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية لتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة



وفي وقت سابق، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية.



ويأتي اللقاء لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

