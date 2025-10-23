رئيس المخابرات العامة يلتقي وفدا من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة الأمين العام طلال ناجي

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وفدا من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة الأمين العام طلال ناجي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ويأتي اللقاء لبحث التوافق الوطني الفلسطيني حول خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية.



ويأتي اللقاء لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

وتم التوافق خلال اللقاء على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

