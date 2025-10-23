قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: لدينا 113 براءة اختراع.. ونحن من أفضل 500 جامعة عالميا في الهندسة

رئيس الجامعة المصرية اليابانية
رئيس الجامعة المصرية اليابانية
هاني حسين

أكد الدكتور عمرو عدلي  رئيس الجامعة المصرية اليابانية،  أن الجامعة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في الهندسة ومن أفضل 400 جامعة عالميا  في العلوم الطبيعية مثل الفيزياء .

وقال عمرو عدلي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا 113 براءة اختراع في الجامعة المصرية اليابانية ".


وتابع عمرو عدلي :" خريجي الجامعة المصرية اليابانية متواجدين في كل مكان في العالم نظرا لتنوع البرامج التعليمية التي توسع مجالات العمل بعد التخرج ".


وأكمل عمرو عدلي :" الجامعة بحثية على أعلى مستوى لدعم الصناعة في مصر والعالم العربي وأفريقيا ".


ولفت عمرو عدلي :" لدينا 4 دفعات تخرجوا من مرحلة البكالوريوس من الجامعة المصرية اليابانية "، مضيفا:" الجامعة بها جزء من ريادة الأعمال والابتكار والفنون والموسيقى ". 
 

الجامعة المصرية اليابانية التجربة اليابانية التعليم مصر رانيا هاشم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون بمجالات الاقتصاد ومواجهة التحديات المشتركة

مجلس النواب

قبل الإعلان عن الكشوف النهائية.. الجدول المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب

بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد