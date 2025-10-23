رئيس الجامعة المصرية اليابانية: لدينا 113 براءة اختراع.. ونحن من أفضل 500 جامعة عالميا في الهندسة

أكد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن الجامعة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في الهندسة ومن أفضل 400 جامعة عالميا في العلوم الطبيعية مثل الفيزياء .

وقال عمرو عدلي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا 113 براءة اختراع في الجامعة المصرية اليابانية ".



وتابع عمرو عدلي :" خريجي الجامعة المصرية اليابانية متواجدين في كل مكان في العالم نظرا لتنوع البرامج التعليمية التي توسع مجالات العمل بعد التخرج ".



وأكمل عمرو عدلي :" الجامعة بحثية على أعلى مستوى لدعم الصناعة في مصر والعالم العربي وأفريقيا ".



ولفت عمرو عدلي :" لدينا 4 دفعات تخرجوا من مرحلة البكالوريوس من الجامعة المصرية اليابانية "، مضيفا:" الجامعة بها جزء من ريادة الأعمال والابتكار والفنون والموسيقى ".

