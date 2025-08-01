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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الجامعة اليابانية يفتتح معرض طلاب كلية الفنون والتصميم 2025

رئيس الجامعة اليابانية
رئيس الجامعة اليابانية

افتتح الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، معرض طلاب كلية الفنون والتصميم للعام 2025، وذلك بحضور الدكتور هاني مدكور، مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، والدكتور شوچي هاشيموتو، النائب الأول لرئيس الجامعة لشؤون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور أحمد رموزي، مدير برامج الفن والتصميم، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مهارات أكاديمية وتطبيقية في مجالات متعددة

يضم المعرض باقة متميزة من أعمال الطلاب، تعكس ما اكتسبوه من مهارات أكاديمية وتطبيقية في مجالات متعددة، منها التصميم الصناعي، الرسوم المتحركة، الروبوتات، الديكور، والألعاب الرقمية، وغيرها.

وأكد الدكتور عمرو عدلي أن تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود الجامعة لربط الإبداع الأكاديمي بالصناعة والإنتاج، وتسليط الضوء على قدرات طلابها،  و اعداد كوادر محترفة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الإبداعي محليًا ودوليًا.

وأشاد رئيس الجامعة بما قدمه الطلاب من مشروعات، واصفا إياها بأنها تمثل انطلاقة حقيقية نحو تطوير قطاعي التصميم والصناعة، مشددًا على حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على الابتكار والمنافسة في سوق العمل.

دعم التحول الرقمي

وأشار إلى أهمية دور الكلية في دعم التحول الرقمي، من خلال إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجالات التصميم الحديثة.

وأعرب الدكتور هاني مدكور عن تقديره لمستوى طلاب الجامعة، مؤكدًا أنهم يتمتعون بكفاءات عالية ومهارات تؤهلهم للتميز في بيئات العمل الرقمية المتطورة.

وقد أبدى الحضور إعجابهم بالأعمال المعروضة، التي عكست فكرا مبتكرا ورؤية مستقبلية واعدة لدى الطلاب، بما يعكس نجاح برامج الكلية في دمج الفن بالتكنولوجيا.

الجامعة المصرية اليابانية طلاب كلية الفنون أعمال الطلاب الطلاب

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