رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع اليابان

إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإسماعيلية انجي هيبة

واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطه في ختام جولته الترويجية بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من كبرى الشركات اليابانية الرائدة في مجالات الصناعات الثقيلة، والأغذية، والألياف الصناعية، والبنية التحتية، وذلك في إطار جهود الهيئة لجذب الاستثمارات اليابانية وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية داخل المنطقة الاقتصادية، وقد عُقدت اللقاءات بحضور السيد راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، والدكتور محمد عبد الجواد، الوزير المفوض التجاري بطوكيو.

استهل السيد وليد جمال الدين لقاءاته باجتماع مع شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة (Kawasaki Heavy Industries)، إحدى المجموعات اليابانية الكبرى المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة ووسائل النقل والطاقة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الصناعات الميكانيكية المتقدمة وتوطين تصنيع المعدات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب بحث إمكانات التعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المرتبطة به.

وفي أعقاب ذلك، اجتمع رئيس الهيئة مع شركة ميجميلك سنو براند (Megmilk Snow Brand Co.)، وهي من كبريات الشركات اليابانية في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، حيث تم بحث إمكانية إقامة مصنع متكامل لتصنيع وتعبئة منتجات الألبان داخل المنطقة الاقتصادية لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم سلاسل الإمداد الغذائية بين مصر واليابان.

كما التقى السيد/ وليد جمال الدين السيد/ تاكيسادا تاتسوهيكو (Mr. Takesada Tatsuhiko)، الرئيس التنفيذي لـصندوق الاستثمار الياباني في البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية (JOIN - Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development)، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون في تمويل وتطوير مشروعات البنية التحتية والمناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وفي إطار تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، التقى السيد/ وليد جمال الدين مسؤولي شركة توري للصناعات (Toray Industries, Inc.)، وهي من كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والألياف الصناعية والمواد المركبة، حيث تم التباحث حول فرص التعاون لإنتاج أغشية محطات تحلية المياه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتسق مع استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الطاقة الجديدة والوقود الأخضر.

كما التقى السيد/ وليد جمال الدين مسؤولي شركة كانيماتسو كوربوريشن (Kanematsu Corporation)، وهي إحدى الشركات اليابانية الرائدة في مجالات التجارة والصناعات المتكاملة ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تناول اللقاء فرص الشراكة في تطوير الصناعات الكيماوية وتوطين مكونات مشروعات الطاقة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توجه الهيئة نحو الصناعات المستدامة والخضراء.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين خلال هذه اللقاءات تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات اليابانية لتعميق الشراكة الاستراتيجية نحو مسيرة التصنيع المستدام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما تمتلكه من خبرات تكنولوجية متقدمة تتكامل مع استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات النوعية وبناء سلاسل إمداد إقليمية متكاملة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة أعمال جاذبة قائمة على تكامل الموانئ مع المناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، بما يجعلها وجهة مميزة للشركات اليابانية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات اليابانية في مجالات تمويل وتطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر أن زيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اليابان تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وشركات كبرى، إلى جانب مشاركة الهيئة في مؤتمر الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل (HENCA 2025)، حيث استعرض رئيس الهيئة رؤية المنطقة الاقتصادية نحو جذب الاستثمارات النوعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية ودفع التنمية الصناعية المستدامة.

