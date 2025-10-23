قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة سوهاج: الجامعة تشهد طفرة في تطوير مستشفياتها لخدمة المرضى والتعليم الطبي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج" هنا من قلب الصعيد، نبعث رسالة قوية إلى العالم: أن مصر بعقول أبنائها وبكفاءات علمائها  قادرة على أن تقود التغيير، وتقدم الجديد في مجالات الطب والبحث العلمي".

جاء ذلك خلال افتتاح  فعاليات المؤتمر الخامس لقسم الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة بكلية الطب بالجامعة، والذي يناقش أحدث المستجدات في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء في هذا المجال من جامعات الفيوم وأسيوط وقنا وأسوان، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وأضاف رئيس الجامعة أن مستشفيات سوهاج الجامعية تشهد في الفترة الحالية طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدَّمة للمرضى، وعلى مستوى التدريب والتعليم للأطباء وشباب الباحثين.

واعرب عن تقديره للجهود المبذولة من أعضاء قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، والذي يسهم في تبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء، ويفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

ومن جانبه، اوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، ان قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي يستقبل شهريًا مئات الحالات التي تُقدَّم لها خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.

وذلك من خلال وحدات المناظير والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفيات جامعة سوهاج، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطويرًا شاملاً وإنشاء وحدات جديدة لخدمة المرضى وتدريب الكوادر الطبية.

كما أوضحت الدكتورة أسماء ناصر، رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، أن المؤتمر يقام علي مدار يومين ويقدّم برنامجًا علميًا وتدريبيًا قويًا ومختلفًا.

ومحاضرات علمية وورش عمل عملية على مناظير الجهاز الهضمي وأساسيات الأشعة التليفزيونية، بهدف رفع كفاءة شباب الأطباء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

جاءت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور خيري همام رئيس القسم الاسبق ورئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور احمد فوزي نقيب الاطباء بسوهاج والدكتور حاتم عمار وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.

والدكتور محمد عبد الغفار وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري المستشفيات الجامعية وعدد من الاطباء واعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق الدراسية المختلفة بكلية الطب.

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

