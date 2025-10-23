قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
محافظات

محافظ سوهاج والغرفة التجارية يتابعان ضبط الأسعار بالأسواق والمحال التجارية |صور

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية بعدد من الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت والهايبر ماركت، بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة سوهاج، لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وممثلو الطب البيطري، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.

محافظة سوهاج

وشملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمناطق التجارية الحيوية، من بينها شارع 15، وشارع أسيوط سوهاج، وميدان الثقافة، وميدان الشبان المسلمين، وعدد من المحال والسوبر ماركت والمخابز السياحية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الأسعار وجودة السلع والخدمات المقدمة، مؤكداً حرص المحافظة على متابعة الأسواق بشكل يومي، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة التموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتعامل الفوري مع أي مُخالفات يتم رصدها، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لحركة البيع والشراء، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تموين الغرفة التجارية حملات محافظ سوهاج

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

