محافظ سوهاج والغرفة التجارية يتابعان ضبط الأسعار بالأسواق والمحال التجارية |صور

في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية بعدد من الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت والهايبر ماركت، بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة سوهاج، لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وممثلو الطب البيطري، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.

محافظة سوهاج

وشملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمناطق التجارية الحيوية، من بينها شارع 15، وشارع أسيوط سوهاج، وميدان الثقافة، وميدان الشبان المسلمين، وعدد من المحال والسوبر ماركت والمخابز السياحية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الأسعار وجودة السلع والخدمات المقدمة، مؤكداً حرص المحافظة على متابعة الأسواق بشكل يومي، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، مشدداً على تكثيف حملات الرقابة التموينية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتعامل الفوري مع أي مُخالفات يتم رصدها، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية لحركة البيع والشراء، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.