الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية ويشدد على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المستردة

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

 تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الخميس ، مُعدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وبذل المزيد من الجهود لسرعة نهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ، على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المُستردة، وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، التي قد تعيق إنهاء العديد من الملفات الخاصة بالتقنين، بما يسهم فى الارتفاع بمعدلات أداء المحافظة في هذا الملف الحيوي المهم.
واستعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، موجهاً رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها بمنظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها وما لم يتم معاينته وما تم الرد عليه وما لم يتم الرد بشأنه وما تم إزالته منها.
ووجه بتحديد كافة حالات المتغيرات الواقعة خارج الولايات التابعة للمحافظة، لمخاطبة الجهة ذات الصلة بشأنها، فضلاً عن التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء المخالفين.
وتناول الاجتماع أيضا ، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التي تحتاج لاستيفاءات، وكذلك طلبات الترخيص التي تم الرد عليها، موجهاً بإعداد بيان بموقف الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن.
واستعرض المحافظ، موقف ردود مجالس المدن بالمحافظة على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات.
 

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

فريق كايروكي

بعد والدة أمير عيد .. وفاة والد عضو فريق كايروكي

النجم صابر الرباعي

صابر الرباعي في صور حصرية من بروفة مهرجان الموسيقى العربية |خاص

النجم هاني شاكر

هاني شاكر يلتقي جمهور الأردن في حفل غنائي غدا

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

