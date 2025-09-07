رواندا تدخل المستقبل .. أول تاكسي جوي ذاتي التحليق

أطلقت رواندا أول رحلة عامة لتاكسي جوي كهربائي بتكنولوجيا ذاتية القيادة في القارة السمراء، وذلك خلال قمة ومعرض الطيران في أفريقيا 2025، بمشاركة أكثر من 70 شركة طيران ومئات من الخبراء والمتخصصين.

ومن المتوقع أن تشكل هذه النقطة انطلاقة كبيرة في تكنولوجيا التنقل داخل القارة الأفريقية، وربما تكون حل يواجه التحديات المرورية التي تشهد كثافة عالية في الكثير من البلدان، إضافة إلى نقطة تحول في تكنولوجيا النقل النظيف، والتي تلقى باهتمام عالمي كبير.

التاكسي الطائر

أول تاكسي جوي ذاتي التحليق

استخدم خلال التجربة والانطلاقة، طائرة من طراز EH216-S " إي إتش 216-إس"، حيث تمكنت من خوض تجربة الإقلاع والهبوط بتكنولوجيا النقل الذاتي، أي بدون طيار أو تدخل بشري.

جاءت هذه التجربة بالتعاون بين "إي هانغ" الصينية، و شركة الطرق والجسور الصينية، أما عن مستوى القمة فشهدت أحداث متعددة في مجال الطيران المدني والتقنيات الجوية، حيث تُعد الأبرز على مستوى القارة في هذا المجال.

تصميم عصري وتحليق نحو المستقبل

ظهر التاكسي الطائر بتصميم عصري، بملامح حادة الشكل، مع مروحيات متعددة تمنحه القدرة على رحلة الطيران المحددة، بالإضافة إلى مقصورة ذكية، وقمرة من الزجاج الشفاف، كل هذه العناصر تجعل تصميم الخارجي كأنه درون في هيئة كبيرة.