استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
تكنولوجيا وسيارات

رواندا تدخل المستقبل .. أول تاكسي جوي ذاتي التحليق

صبري طلبه

أطلقت رواندا أول رحلة عامة لتاكسي جوي كهربائي بتكنولوجيا ذاتية القيادة في القارة السمراء، وذلك خلال قمة ومعرض الطيران في أفريقيا 2025، بمشاركة أكثر من 70 شركة طيران ومئات من الخبراء والمتخصصين.

ومن المتوقع أن تشكل هذه النقطة انطلاقة كبيرة في تكنولوجيا التنقل داخل القارة الأفريقية، وربما تكون حل يواجه التحديات المرورية التي تشهد كثافة عالية في الكثير من البلدان، إضافة إلى نقطة تحول في تكنولوجيا النقل النظيف، والتي تلقى باهتمام عالمي كبير.

التاكسي الطائر

أول تاكسي جوي ذاتي التحليق

استخدم خلال التجربة والانطلاقة، طائرة من طراز EH216-S " إي إتش 216-إس"، حيث تمكنت من خوض تجربة الإقلاع والهبوط بتكنولوجيا النقل الذاتي، أي بدون طيار أو تدخل بشري.

جاءت هذه التجربة بالتعاون بين "إي هانغ" الصينية، و شركة الطرق والجسور الصينية، أما عن مستوى القمة فشهدت أحداث متعددة في مجال الطيران المدني والتقنيات الجوية، حيث تُعد الأبرز على مستوى القارة في هذا المجال.

تصميم عصري وتحليق نحو المستقبل 

ظهر التاكسي الطائر بتصميم عصري، بملامح حادة الشكل، مع مروحيات متعددة تمنحه القدرة على رحلة الطيران المحددة، بالإضافة إلى مقصورة ذكية، وقمرة من الزجاج الشفاف، كل هذه العناصر تجعل تصميم الخارجي كأنه درون في هيئة كبيرة.

