تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو تحت المليون.. أسعار ومواصفات

سيارات زيرو تحت المليون
سيارات زيرو تحت المليون
صبري طلبه

وسط تنوع السيارات المقدمة في السوق المصري، يظل عامل السعر نقطة مهمة تشغل الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، نسبة إلى العديد من العوامل التي تختلف بين شخص واخر، أبرزها الميزانية الشرائية المحددة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو تحت المليون جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تستمد ميتسوبيشي اتراج قوتها من محرك 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي السيارة بسعر يبلغ 740,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 950,000 جنيه لموديل 2026.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك ثلاثي الاسطوانات، 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 799,900 جنيه و 930,000 جنيه لموديلات 2026.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 118 حصانًا، وعزم دوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وسرعة قصوى 180 كم، بينما تقدم بسعر يبلغ 920,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات الجديدة أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026

