متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
بقوة 1036 حصان.. فيراري 849 تيستاروسا الهجين| شاهد

إبراهيم القادري

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري 849 تيستاروسا ، وتنتمي لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتم إنتاجها لتحل محل سيارة إس إف 90 ستراديل مع تطوير نظام محركاتها ليصبح نظاما هجين يتكون من محرك احتراق داخلي سعة 4000 سي سي مثبت في المنتصف، مع محركين كهربائيين أماميين، ومحرك ثالث داخل ناقل الحركة الذي يعطي ثماني سرعات.

مواصفات فيراري 849 تيستاروسا الهجين

رقم 8 في اسم سيارة فيراري 849 تيستاروسا الهجين يشير إلى أن المحرك يتكون من 8 صمامات ورقم 49 يشير إلى أن سعة كل اسطوانة في المحرك تبلغ 499 سنتيمترا مكعبا.

التغيير الأكبر في السيارة 849 تيستروسا يتمثل في الشواحن التوربينية الجديدة الأكبر حجمًا، والتي تتيح للمحرك التقليدي توليد قوة 819 حصان، وبها عزم دوران 621 نيوتن/متر، ومع توليد المحركات الكهربائية 217 حصان، يرتفع إجمالي القوة إلى 1036 حصان .

تتسارع سيارة  فيراري 849 تيستاروسا الهجين من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.3 ثانية، ولا تختلف وظيفة المحركات الأمامية في السيارة 849 عنها في السيارة إس إف 90 حيث تساهم في توزيع عزم الدوران، وتوفر أيضا كبح متجددا، و تم تعديل المحرك الخلفي لتعويض أي تأخر في التيربو الكبير.

يمكن تشغيل السيارة 849 تيستاروسا في وضع القيادة الكهربائية لمسافة تصل إلى 25 كم/ساعة، وهي تعمل بنفس حزمة البطارية التي تبلغ 5.6 كيلوواط/ساعة.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

أسس إنزو فيراري فريق سباقات اسمه سكوديريا فيراري، وكان يعمل كقسم سباقات لـ ألفا روميو، وفي عام 1947 بدأ إنزو مسيرته في صناعة السيارات بشكل رسمي، حيث خرجت أول سيارة تحمل علامة فيراري من المصنع في مارانيلو.

وفي عام 1943 انتقل مصنع فيراري إلى مدينة مارانيلو خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1960 أدرجت أسهم فيراري في البورصة، وواصلت الشركة نموها، واستحوذت شركة فيات على حصة كبيرة من فيراري، مما ساعد في توسع الشركة بشكل كبير، وبنت فيراري مكانتها على النجاحات الرياضية المستمرة، والفوز بالعديد من البطولات العالمية في الفورمولا 1. 

