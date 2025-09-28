سوق المستعمل 2025 .. بى واى دى F3 سيدان بـ 450 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بى واى دى F3 موديل 2020

وتوافرتوتلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بى واى دى F3 موديل 2020، وتنتمي F3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بى واى دى F3 موديل 2020 الخارجية

بى واى دى F3 موديل 2020

تظهر سيارة بى واى دى F3 موديل 2020 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي واي دي، وتم تثبيت شعار شركة بي واي دي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك بى واى دى F3 موديل 2020

بى واى دى F3 موديل 2020

زودت سيارة بى واى دى F3 موديل 2020 بمحرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 105 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بى واى دى F3 موديل 2020 الداخلية

بى واى دى F3 موديل 2020

تمتلك مقصورة سيارة بى واى دى F3 موديل 2020 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب .

سعر بى واى دى F3 موديل 2020

بى واى دى F3 موديل 2020

تتوافر سيارة بى واى دى F3 موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .