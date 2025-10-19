خليل: إجمالي بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة 1.3 مليون بطاقة حتى الآن

تسعى الدولة المصرية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير كافة الخدمات ، حيث أكد خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة إن اجمالي بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة 1.3 مليون بطاقة، وذلك بعد عمليات التنقية الأخيرة .

وأضاف خليل " أن المنظومة تتيح لمستخدمي المديريات والإدارات الاطلاع على بيانات البطاقات لاستلامها مع إمكانيه تحديد البطاقات التالفة أو المفقودة أو المحظورة لتسجيل عدم الاستلام لتلك البطاقات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الوزارة تشرف على عدد 561 هيئة تأهيلية استفاد منها ما يزيد على 140,435 مستفيدا ومستفيدة، ممن حصلوا على خدمات العلاج الطبيعي، التخاطب، تنمية المهارات، تعديل السلوك، التكامل الحسي، الأكاديمي، الدعم النفسي، الدعم الأسرى، التأهيل المهني.

وفيما يتعلق بتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضح أن هناك وحدة التدريب والتشغيل تقوم بالتنسيق مع الجهات الشريكة التي تخضع لإشراف وزارة التضامن وشركات القطاع الخاص والبنوك الحكومية والخاصة لتوفير فرصة تدريبية وفرص عمل تناسب المهارات والمؤهل الدراسي ودرجة ونوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد خليل محمد خليل أنه تم توفير فرص عمل لعدد 1,177 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إجراء تنسيق لتوفير فرص عمل لـ 1,055 حالة، وتُسهم الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الجهد، حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة 72 مؤسسة، وعدد الشركات المشاركة 24 شركة، وتم تقديم 27 خدمة، كما تم الإعلان عن 38 وظيفة، وبلغ عدد المسجلين الراغبين في الحصول على فرص عمل 1,115 شخصًا.